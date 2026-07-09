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SPORT24.ru

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Аршавин одобрил возвращение Дзюбы в «Спартак»: «Было бы шикарно для Артема»

Аршавин одобрил возвращение Дзюбы в «Спартак»: «Было бы шикарно для Артема»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал возможное возвращение экс-нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в московский «Спартак».

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