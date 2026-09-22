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Царьград

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Экспорт русской пшеницы сократился в 4 раза во второй декаде

Экспорт русской пшеницы сократился в 4 раза во второй декаде

Число стран, покупающих русскую пшеницу, снизилось до 8 со 29 за год. Экспорт за вторую декаду этого месяца составил 347 тыс.

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