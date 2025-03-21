Уральские металлурги наращивают продажи премиум-проката

Группа ММК наращивает продажи премиального проката с покрытиями. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2024 году Группа ММК увеличила на четверть объем реализации премиальной металлопродукции с покрытиями.