Уральские металлурги наращивают продажи премиум-проката

Группа ММК наращивает продажи премиального проката с покрытиями. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2024 году Группа ММК увеличила на четверть объем реализации премиальной металлопродукции с покрытиями.
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