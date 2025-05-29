29 мая - День военного автомобилиста

Уважаемые военные автомобилисты и ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации, служившие в военно-автомобильных частях! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!История автомобильных войск свидетельствует о мужестве и героизме военных автомобилистов.
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