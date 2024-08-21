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Новости Омска

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В Омске демонтировали до фундамента 16-летний долгострой на 70 лет Октября

В Омске демонтировали до фундамента 16-летний долгострой на 70 лет Октября. На его месте планируют построить новую многоэтажку на 157 квартир, 53 из них передадут обманутым дольщикам.

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