Великобритания пригласила на неформальную встречу членов Совбеза ООН по «формуле Арриа» по украинской тематике в качестве докладчика Валерия Горишнего, состоявшего в националистическом батальоне «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).