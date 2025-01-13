Великобритания пригласила на неформальную встречу членов Совбеза ООН по «формуле Арриа» по украинской тематике в качестве докладчика Валерия Горишнего, состоявшего в националистическом батальоне «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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