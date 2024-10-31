АНО «Диалог» создаст международную фактчекинговую организацию на фоне обвинений ФБР

МОСКВА, 31 октября, ФедералПресс. В автономной некоммерческой организации «Диалог» (АНО «Диалог») назвали выдвинутые против нее обвинения со стороны Федерального бюро расследований США неправомерными и бездоказательными.
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