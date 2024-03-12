Доля забронировавших гостиницы в Белоруссии туристов из России составляет 88%

По информации руководителя направления по работе с белорусскими гостиницами онлайн-сервиса Ostrovok.ru, туристы из России составляют основную часть гостей белорусских отелей, совершая около 88% всех бронирований в текущем 2024 году.
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