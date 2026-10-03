Russia is preparing a new tactic of air strikes on Ukraine before winter. This was stated by the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, with reference to intelligence data.
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