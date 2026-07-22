Москвичка отделалась ожогами из-за загоревшегося пауэрбанка в кровати

В кровати у москвички загорелся заряжавшийся пауэрбанк. Девушка получила ожоги второй степени. Одна из жительниц небоскреба «Москва-Сити» оставила на ночь в кровати пауэрбанк, который заряжался перед новым рабочим днем.
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