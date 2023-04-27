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Медик Катулин: «военные наркотики» способны уничтожить человека за неделю

Медик Катулин: «военные наркотики» способны уничтожить человека за неделю

Применение так называемых «военных наркотиков» способно дать краткосрочный эффект, но последствия этого будут крайне тяжелыми, заявил РИА «Новости» руководитель Учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин.

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