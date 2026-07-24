Энергоснабжение Абхазии восстановлено после аварии на Ингурской ГЭС

Энергоснабжение Абхазии полностью восстановлено, сообщает Минэнерго республики. Ранее ведомство сообщило, что из-за системного сбоя на Ингурской ГЭС, расположенной на границе Абхазии и Грузии, территория республики была полностью обесточена.
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