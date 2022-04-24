«Уфа» хочет получить 10-12 млн евро за Агаларова (Metaratings.ru)

Стало известно, за сколько «Уфа» хочет продать Гамида Агаларова. Как утверждает Metaratings.ru, российский клуб намерен получить за 21-летнего форварда не менее 10-12 миллионов евро.

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