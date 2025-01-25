Дорогие студенты! Сегодня вы отмечаете свой праздник — День студента. Этот день символизирует не только ваше стремление к знаниям, но и ту энергию, с которой вы движетесь к своим целям.
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Дорогие студенты! Сегодня вы отмечаете свой праздник — День студента. Этот день символизирует не только ваше стремление к знаниям, но и ту энергию, с которой вы движетесь к своим целям.