Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 850 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    А как еще могло быть? Что есть Панама? По большому счету - НИ ЧЕГО, от слова СОВСЕМ. Америкосы туда бабло вкладывают,...Панама прогнулась...
  • Мурзик
    БУУУ!!!!Россия делает "Бу...
  • Вячеслав Денисов
    Неуважаемые жертвы ЕГЭ, выучите, пожалуйста: слово "длиной" - существительное и пишется с 1(одним) -Н- !!!На Марсе нашли ст...

Канадцы ошеломлены: Трамп выбрал мишень – Премьер Трюдо

Канадцы ошеломлены: Трамп выбрал мишень – Премьер Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы ошеломлены действиями Трампа.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал введение по инициативе президента США Дональда Трампа 25-процентных импортных пошлин на канадские товары.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Канадцам как и мексиканцам пора бы уже брать в руки оружие и начать отстаивать собственный суверенетет. А по другому ни как! А там гляди и раскол в самих США произойдёт.
Ответить
16 час.
наверх