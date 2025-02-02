Канадцы ошеломлены: Трамп выбрал мишень – Премьер Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы ошеломлены действиями Трампа.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал введение по инициативе президента США Дональда Трампа 25-процентных импортных пошлин на канадские товары.
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