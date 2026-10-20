Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о формате Зимнего кубка РПЛ, который состоится в зимнюю паузу в 2027 году: «В Зимнем Кубке РПЛ в Абу-Даби примут участие шесть российских клубов.
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