На астраханском вокзале теперь есть приют для забытых в поездах животных

Его организовали специально для братьев наших меньших, которых хозяева оставили во время поездки. На железнодорожном вокзале Астрахани появилась специальная зона для краткосрочного пребывания четвероногих питомцев.
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