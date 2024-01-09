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Квартирный вопрос. Опыт одной советской семьи

Квартирный вопрос. Опыт одной советской семьи

Не знаю, насколько поможет в развернувшейся дискуссии по квартирному вопросу опыт моей семьи, но, мне кажется, что он довольно типичен, ибо вокруг меня всегда жили соседи, одноклассники, друзья с абсолютно идентичными историями.

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