В Краснодаре четверо мужчин в возрасте от 20 до 22 лет задержаны по подозрению в том, что, угрожая расправой, удерживали 19-летнего гостя из Екатеринбурга в квартире на улице Заполярной и похитили у него телефон, наушники, 60 тысяч рублей с банковского счета, а также оформили на него микрозайм.
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