Имя: Майя Фамилия: Малнар Полное имя: Майя Малнар Национальность: словенец Родилась: 12 июля 1993 г. Страна: Словения Цвет волос: Блондинка Цвет глаз: Синий Рост: 5,4; 163 см Инстаграм Майи Малнар – @majamalnar #Maja #Malnar.
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