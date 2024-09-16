На ПК и консолях вышел новый хоррор на выживание в духе «Мифов Ктулху». В Steam игра получила рейтинг 90%Компания Daedalic Entertainment и студия Vixa Games выпустили на ПК и консолях атмосферный хоррор на выживание Edge of Sanity, который вдохновлен «Мифами Ктулху» — вселенной писателя Говарда Филлипса Лавкрафта (Howard Phillips Lovecraft).