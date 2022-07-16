Переформатирование сознания. Гибель Спарты

В цикле «Великие правители» у нас шла речь о тех из них, кто добился титула «великий» или же… не добился по каким-то причинам, и о реформаторах, чьи реформы не удались, но память о которых осталась.
Популярные статьи
- В Питере пора проводить чистку среди чиновников по-сталински
- Глава МИД Венгрии заявил о наличии у Будапешта военного сценария в случае необходимости защиты венгров украинского Закарпатья
- В Киеве выпущен на свободу ранее осужденный за многочисленные преступления на Донбассе экс-командир нацбата «Торнадо»
Свежие комментарии