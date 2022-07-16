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Переформатирование сознания. Гибель Спарты

Переформатирование сознания. Гибель Спарты

В цикле «Великие правители» у нас шла речь о тех из них, кто добился титула «великий» или же… не добился по каким-то причинам, и о реформаторах, чьи реформы не удались, но память о которых осталась.

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