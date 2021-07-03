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Путин – незалежникам: советской халявы за русский счёт больше не будет

Путин – незалежникам: советской халявы за русский счёт больше не будет

Неприятную для постсоветских незалежников точку зрения высказал Владимир Путин в ходе Прямой линии 30 июня.

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Екатерина
Это не более, чем измышления автора статьи. На самом то деле Россия и сейчас активно помогает экономике бывших Советских республик, отрывая от населения России. Примеров тому множество, и Беларусь тут не единственная. Путин носится с идеей Союзного государства, задабривая ништяками бывших "друзей". Одно радует, все бывшие союзные республики категорически не хотят терять самостоятельность. И это радует, потому что не нужны России такие друзья и земли их тоже не нужны.
Татьяна Никитина
Беларусь это союзное государство
Петр Шипилов
Помогать и кормить бывших "братушек"? Это если от лишнего богатства только. У нас свой народ от безисходности и нищеты вымирает под миллион в год.
Валерий Федосеев
Точно сказано. Русские не только по крови, но и по духу добро пожаловать, а всякие незалежники и пейсатые - либерасты, прочь. Ненужный хлам, пожирателей халявы, разжигателей вражды и ненависти внутри нашей Родины, прошу не беспокоить.

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