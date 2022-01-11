Авиакомпании ФРГ обвиняют в задержке возмещения стоимости билетов

Немецкие авиакомпании задерживают возмещение стоимости билетов чаще, чем авиакомпании других стран. Lufthansa, TUIfly, Eurowings и Condor заняли низкие места в рейтинге, подготовленном порталом Flightright, сообщает 11 января издание Spiegel.
Немецкие авиакомпании задерживают возмещение стоимости билетов чаще, чем авиакомпании других стран. Lufthansa, TUIfly, Eurowings и Condor заняли низкие места в рейтинге, подготовленном порталом Flightright, сообщает 11 января издание Spiegel.
Свежие комментарии