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Авиакомпании ФРГ обвиняют в задержке возмещения стоимости билетов

Немецкие авиакомпании задерживают возмещение стоимости билетов чаще, чем авиакомпании других стран. Lufthansa, TUIfly, Eurowings и Condor заняли низкие места в рейтинге, подготовленном порталом Flightright, сообщает 11 января издание Spiegel.

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