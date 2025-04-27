Удастся ли удержаться вору – расхитителю могил Райвису Рагайнису у власти в Екабпилсе?

Над мэром Екабпилса Райвисом Рагайнисом сгущаются тучи. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) продолжает изучать материалы о его участии в расхищении финансовых средств, выделенных на укрепление дамбы.
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