Удастся ли удержаться вору – расхитителю могил Райвису Рагайнису у власти в Екабпилсе?

Над мэром Екабпилса Райвисом Рагайнисом сгущаются тучи. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) продолжает изучать материалы о его участии в расхищении финансовых средств, выделенных на укрепление дамбы.