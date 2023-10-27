В районе Марфино прошел традиционный обход территории

Исполняющий обязанности главы управы Владислав Воропаев совместно с главой муниципального округа Зинаидой Авдошкиной, директором ГБУ «Жилищник района Марфино» Игорем Егоркиным, муниципальными депутатами провели обход территории района по ранее запланированному маршруту – Гостиничной улице.
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