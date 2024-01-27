russkiy-malchik На этом видео Ельцин, фактически подписавший акт капитуляции России перед НАТО, заявил, что наши ракеты, нацеленные на страны Запада, будут теперь сняты.
Царь Бориска и ракеты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
Неужели этого мало, чтобы ликвидировать Ельцин-центр?...
Ответить
5 час.
Анатолий Зотов
У Каддафи не было бомбы, а у Кима есть. Каддафи нет, а Ким есть. Было бы наоборот, то Каддафи был бы жив , а Ким нет.
Ответить
4 час.
Александр Попов
Ещё 1995 году этого КОЗЛА надо было ЗАКОНСЕРВИРОВАТЬ в БОЧКЕ СПИРТА.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии