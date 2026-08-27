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Нижегородская правда

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Более 48 тысяч идей поступило на форум «Сильные идеи для нового времени»

Более 48 тысяч идей поступило на форум «Сильные идеи для нового времени»

Идеи участников форума «Сильные идеи для нового времени» получают продолжение в государственных программах и законодательных решениях, при этом основная часть предложений сегодня поступает из регионов, сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на открывающей дискуссии форума в Нижнем Новгороде 27 августа.

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