Более 48 тысяч идей поступило на форум «Сильные идеи для нового времени»

Идеи участников форума «Сильные идеи для нового времени» получают продолжение в государственных программах и законодательных решениях, при этом основная часть предложений сегодня поступает из регионов, сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на открывающей дискуссии форума в Нижнем Новгороде 27 августа.