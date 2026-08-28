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33 мощнейших двигателя Raptor 3 в деле: SpaceX «прожгла» ускоритель Super Heavy B21

33 мощнейших двигателя Raptor 3 в деле: SpaceX «прожгла» ускоритель Super Heavy B21

Он будет использоваться в 14 испытательном полете сверхтяжелой ракеты Starship SpaceX провела первый статический огневой тест ускорителя Super Heavy B21, предназначенного для 14-го испытательного полета сверхтяжелой ракеты Starship.

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