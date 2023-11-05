Новый «Гелик» получит продвинутую адаптивную подвеску

По данным издания Autocar, новый G-Class будет опционально предлагать дополнительную систему подвески, которая заменит стабилизаторы поперечной устойчивости на бесступенчатую электрогидравлическую систему.
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