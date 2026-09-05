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ИА Регнум

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Россия поразила крупнейшие металлургические предприятия Украины

Россия поразила крупнейшие металлургические предприятия Украины

Россия вырубила крупнейшие металлургические заводы на Украине, изготовление военной продукции и доставка грузов боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) становятся практически невозможными.

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