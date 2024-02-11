Эксперт оценила состояние рек Смоленской области

Вязьму эколог назвала «мертвой рекой» По итогам 2023 года в России на 62% выросло количество случаев экстремально высокого загрязнения пресноводных объектов, пишет портал SmolNarod со ссылкой на “Ведомости”.
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