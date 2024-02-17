Первый член парламента, доктор наук: «Совмещение референдумов с выборами - злоупотребление правом»

Александр Арсени, юрист, профессор юридического факультета Молдавского государственного университета, доктор философии, депутат первого парламента Республики Молдова, недавно высказал твердую позицию о роли и значении референдума в демократическом правовом государстве, в соответствии с принципами, установленными Конституцией Республики Молдова, сообщает Noi.