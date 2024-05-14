Саудовская Аравия опубликовала фотографии с нескольких строек своих мегапроектов

Строительство туннеля под мегаполисом «Зеркальная линия» / © NEOM По данным NEOM, продолжаются строительные работы в туннелях «Зеркальной линии», которые будут предназначены для линий высокоскоростных поездов, мобильных транспортных средств и грузовых составов, чтобы соединять горизонтальный небоскреб с зоной передовых производств города Оксагон.
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