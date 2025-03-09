СК будет ходатайствовать об избрании Митрошиной меры пресечения

Следствие попросит суд в Москве избрать блогеру Александре Митрошиной меру пресечения. Как рассказал источник РИА Новости в ведомстве, Следственный комитет РФ намерен ходатайствовать об избрании меры пресечения Митрошиной по делу об отмывании денег.
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