Страна и люди
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Страна и люди

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СК будет ходатайствовать об избрании Митрошиной меры пресечения

СК будет ходатайствовать об избрании Митрошиной меры пресечения

Следствие попросит суд в Москве избрать блогеру Александре Митрошиной меру пресечения. Как рассказал источник РИА Новости в ведомстве, Следственный комитет РФ намерен ходатайствовать об избрании меры пресечения Митрошиной по делу об отмывании денег.

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