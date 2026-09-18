В Севастополе открыли доступ к мощам Дмитрия Донского

18 и 19 сентября 2026 года в Свято-Владимирском Херсонесском мужском монастыре Севастополя будет открыт доступ к мощам святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.
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