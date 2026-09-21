В Иркутске оживили «замороженную» стройку: детский сад на 145 мест снова в работе

На улице Советской, 176/19 в Иркутске возобновилось строительство долгожданного детского сада. Объект, который должен принять 145 малышей, был заморожен в начале этого года из-за финансовых сложностей.
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