Три выставки откроют в Иркутске по случаю 75-летия дипломатических отношений России и Китая

24 октября в Иркутском художественном музее откроется обновленная постоянная экспозиция искусства Востока и выставка современных китайских художников, посвященные 75-летию дипломатических отношений между Россией и Китаем в рамках годов культуры России и Китая, сообщает пресс-служа музея.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии