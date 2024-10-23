Три выставки откроют в Иркутске по случаю 75-летия дипломатических отношений России и Китая

24 октября в Иркутском художественном музее откроется обновленная постоянная экспозиция искусства Востока и выставка современных китайских художников, посвященные 75-летию дипломатических отношений между Россией и Китаем в рамках годов культуры России и Китая, сообщает пресс-служа музея.