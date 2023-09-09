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Дроны ВСУ бьют по Москве, «ответка» летит в Киев

Дроны ВСУ бьют по Москве, «ответка» летит в Киев

Даже западные эксперты в шоке от бессмысленной стратегии Залужного Константин Ольшанский Фото: Zuma/TASS ВСУ снова попытались атаковать российскую территорию с помощью дронов.

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Комментарии
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mikhaylov4mailru
Похоже эти дроны летят Урала
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19 час.
mikhaylov4mailru
Го
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19 час.
Василий Целовальников
Как бы там ни было, а налёты Украинских дронов на Россию, явный позор для нас!!!
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13 час.

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