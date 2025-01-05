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Доброволец "Якудза" рассказал, почему не убивал русских на фронте

Доброволец "Якудза" рассказал, почему не убивал русских на фронте

Бывший военнослужащий ВСУ "Якудза" стал добровольцем отряда им. Максима Кривоноса. Он рассказывает, почему, несмотря на возможности, не убивал русских на фронте, и как его преподавательский опыт повлиял на это решение.

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