Доброволец "Якудза" рассказал, почему не убивал русских на фронте

Бывший военнослужащий ВСУ "Якудза" стал добровольцем отряда им. Максима Кривоноса. Он рассказывает, почему, несмотря на возможности, не убивал русских на фронте, и как его преподавательский опыт повлиял на это решение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии