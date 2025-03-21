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"Кровавого ректора" искали не там. Как маньяк из АлтГТУ двадцать лет уходил от следствия

"Кровавого ректора" искали не там. Как маньяк из АлтГТУ двадцать лет уходил от следствия

Осенью 2000 года в Барнауле начали одна за другой исчезать девушки. Вчерашние школьницы приходили в АлтГТУ за документами, а затем словно растворялись в воздухе.

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