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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лиам Лоусон: «Мог бы сослаться на проблемы с трафиком, но такие проблемы не должны становиться препятствием для выхода из первого сегмента»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги квалификационной сессии перед Гран-при Китая, в которой занял последнее место, и взял на себя вину за слабое выступление.

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