Русская весна
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Русская весна

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Блогер, потерявший зрение, выразил сожаление, что не смог увидеть Путина

Блогер, потерявший зрение, выразил сожаление, что не смог увидеть Путина

Победитель национальной премии «Россия — страна возможностей» Иван Ерхов, который в 25 лет полностью потерял зрение из-за офтальмологического заболевания, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил сожаление, что из-за инвалидности не может увидеть главу государства.

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