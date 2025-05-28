Блогер, потерявший зрение, выразил сожаление, что не смог увидеть Путина

Победитель национальной премии «Россия — страна возможностей» Иван Ерхов, который в 25 лет полностью потерял зрение из-за офтальмологического заболевания, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил сожаление, что из-за инвалидности не может увидеть главу государства.
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