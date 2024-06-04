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Несекретные материалы

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У России появилась новая точка перевалки нефти в Средиземноморье

У России появилась новая точка перевалки нефти в Средиземноморье

Европейские и американские санкции действуют настолько зонально и ограниченно в пространстве, что нарушения их можно заметить буквально под носом у членов западной коалиции, в пределах досягаемости ограничений.

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