Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что у Киева нет выхода, кроме перемирия

Экс-советник прежнего лидера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обратил внимание на сигнал, содержащийся в выступлении главы Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильяма Бернса перед конгрессом.
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