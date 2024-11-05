В Петербурге за месячник благоустройства проверили почти 3400 территорий

Выявлено свыше 900 нарушений Государственная жилищная инспекция провела проверки в период осеннего месячника во всех 18 районах Петербурга: проверено 3395 территорий многоквартирных домов, выявлено 909 нарушений в 731 домовладении, сообщили сегодня в пресс-службе инспекции.
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