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Карпин — о Петрове: «Он с метра забить не может, но хотя бы пенальти забил»

Карпин — о Петрове: «Он с метра забить не может, но хотя бы пенальти забил»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил отличную атмосферу внутри национальной команды после разгромной победы над Намибией (6:0) в товарищеском матче.

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