Лыжница из Ленобласти завоевала серебро на «Кубке Чемпионов» по ски-кроссу

Участвовали сильнейшие спортсмены из России и Китая На международных соревнованиях «Кубок Чемпионов» по фристайлу в дисциплине «ски-кросс», которые прошли 29 марта на горнолыжном комплексе «Горная Саланга» в Кемеровской области, спортсменка из Ленинградской области Наталья Шерина завоевала серебряную медаль.