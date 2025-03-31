Лыжница из Ленобласти завоевала серебро на «Кубке Чемпионов» по ски-кроссу

Участвовали сильнейшие спортсмены из России и Китая На международных соревнованиях «Кубок Чемпионов» по фристайлу в дисциплине «ски-кросс», которые прошли 29 марта на горнолыжном комплексе «Горная Саланга» в Кемеровской области, спортсменка из Ленинградской области Наталья Шерина завоевала серебряную медаль.
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