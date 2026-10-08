Thursday 8th October 2026 - NQ Weak, Dow Holds Firm E-mini Nasdaq-100 Futures (Dec 2026) CME_MINI:NQZ2026 ClosingTicks Nasdaq came under pressure as semiconductors and AI stocks sold off, while the Dow held up much better.
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