Трамп объявил о восстановлении морской блокады Ирана

Центральное командование США заявило, что Иран не может диктовать маршруты в Ормузском проливе. Президент Трамп 13 июля объявил о восстановлении морской блокады Ирана, подтвердив сохранение свободного судоходства в регионе для других стран.
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