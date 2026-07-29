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Царьград

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Трамп объявил о восстановлении морской блокады Ирана

Трамп объявил о восстановлении морской блокады Ирана

Центральное командование США заявило, что Иран не может диктовать маршруты в Ормузском проливе. Президент Трамп 13 июля объявил о восстановлении морской блокады Ирана, подтвердив сохранение свободного судоходства в регионе для других стран.

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